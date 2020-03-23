اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على وضع خطة عمل مشتركة واتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لمواجهة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات، وتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار￼ الاقتصاد العالمي والمالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة من وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

وأكدوا في اجتماع افتراضي اليوم (الاثنين) تنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي. وتطرقوا كذلك إلى التحضيرات لقمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي ستنظمها رئاسة المملكة بعد أيام لتنسيق الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية.

وتضمنت النقاشات دور صندوق النقد الدولي، بعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، في استغلال جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية للأزمة لدعم الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.

واختتم وزير المالية محمد الجدعان الاجتماع الافتراضي بالتأكيد على أهمية رفع مستوى تعاون￼ دول مجموعة العشرين في مكافحة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19). ونوه بأنه على دول مجموعة العشرين الاستعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة كل ما يطرأ عن هذه الأزمة العالمية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعات افتراضية بصورة منتظمة لمواصلة نقاشاتهم واتخاذ الإجراءات العاجلة التي ستضمن معالجة التحديات العالمية الناشئة جراء جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19).