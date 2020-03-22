أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم (الأحد)، مبادرة البنوك المحلية السعودية تأجيل أقساط ثلاثة أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري).

جاء ذلك إلحاقا بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد في 19 رجب الجاري المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.

وأوضحت مؤسسة النقد عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك سيتم ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، واستمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما أشادت مؤسسة النقد بالخطوة التي جاءت انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية، بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.