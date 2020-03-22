دعماً للجهود المبذولة والإجراءات الصحية المتخذة في المملكة لمكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد، وكإجراء احترازي للوقاية منه، أعلن بنك الرياض مواصلة تقديم خدماته لعملائه من خلال (40) فرعا بمختلف المناطق الرئيسية بالمملكة مخصصة لتقديم الخدمات الضرورية غير المتاح تقديمها عبر القنوات الرقمية، وذلك خلال الفترة القادمة، ابتداء من 21 رجب 1441 الموافق 16 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وأوضح بنك الرياض أنه عند رغبة العملاء معرفة المزيد، فإنه عليهم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك من خلال الرابط التالي: www.riyadbank.com، أو الاتصال على «هاتف الرياض» 920002470

وتضمنت الإجراءات التي أتخذها بنك الرياض حفاظاً على سلامة وصحة منسوبيه وعملائه، تطبيق نظام ساعة الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد لإدارات البنك الرئيسة، كما أطلق حملة توعوية يهدف من خلالها إلى توعية الموظفين والعملاء عن الفايروس وطرق الوقاية منه، وتشجيع عملائه على استخدام القنوات الرقمية للبنك والتي تتيح لهم إجراء كافة عملياتهم المالية على مدار الساعة من خلال أحدث الوسائل وأكثرها أماناً.