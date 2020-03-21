استغلت مراكز تجارية أزمة فايروس كوونا، وضاعفت أسعار خضروات وفاكهة بنسبة تتعدى 100%، مع زيادة الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين.

ورصدت «عكاظ» في عدد من تلك المراكز، أسعار تلك المنتجات قبل وبعد الأزمة، إضافة إلى تباين الأسعار بين مراكز وأخرى، إذ قفز سعر فاكهة التفاح بنسبة تعدت الـ100% من أقل من 5 ريالات، قبل نحو أسبوعين إلى 11.95 ريال أمس للكيلوغرام الواحد، كما يباع سعر كيلو البرتقال «أبو صرة» بـ4.95 ريال، وكان قبل أسبوعين عليه عروض بأقل من ريالين فقط.

ووصل سعر كيس الليمون إلى 8.95 ريال، بعدما كان يباع بريالين للكيس الواحد، بنسبة تخطت 400%.

وأوضح خالد الوليد (معلم ثانوية) لـ«عكاظ» أن أسعار الخضروات والفاكهة كانت تعتبر شبه ثابتة قبل انتشار الأنباء العالمية بتفشي فايروس كورونا في عدد من دول العالم، وحاليا قفزت بعض أسعار المنتجات بنسبة مبالغ فيها.

وبين معمر عبدالله (معلم) أن الإقبال على شراء المنتجات، خصوصا الخضروات والفاكهة أدى إلى مغالاة بعض المراكز التجارية في الأسعار، خصوصا تلك التي تحتوي على عنصري وفيتامين سي.

وقال: «سعر التفاح كان يراوح قبيل الأزمة بين 5-6 ريالات، وحاليا يباع بنحو 12 ريالا، وتوجد مراكز تبيعه بـ9 ريالات، كذلك الحال بالنسبة لليمون الذي كانت عليه عروض ويباع بريالين للكيس الواح، وحاليا بنحو 9 ريالات».