أكد لـ«عكاظ» رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي أن مبادرة «يد وحدة» مشمولة على الجميع، كما انطلقت على مستوى المملكة مبادرات مختلفة ومتعددة في كل منطقة، حيث تم العمل على أكثر من اتجاه بشأن نشر هذه المبادرة، وتم التواصل من أجل نشرها مع قطاع الأعمال من خلال التواصل المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث من أهدافها تشجيع المواطن والمقيم على المضيّ قدماً في ما يخدم الوطن.

وأفصح أن عدد رجال الأعمال الذين تم إرسال معلومات المبادرة إليهم في المنطقة الشرقية يبلغ عددهم 100 ألف، جزء منهم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن أكبر مستفيد منها هو المواطن وأصحاب المنشآت الصغيرة.

يذكر أن رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أعلن أمس (الجمعة)، إطلاق الغرفة مبادرة «يد وحدة» بدعم من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وتهدف إلى دعم المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيا ملاك المجمعات والمراكز التجارية وملاك العقارات التجارية وقطاع الأعمال إلى المشاركة بالمبادرة من خلال إعفاء المستأجرين لديهم ممن تأثرت أعمالهم بسبب فترة التوقف أو تقديم الدعم المناسب.