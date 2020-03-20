أفاد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بأنه وبتوجيهات من القيادة، فقد صدر الأمر الكريم بتأجيل سداد رسوم الخدمات البلدية المستحقة؛ لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية الاقتصادية، تقديراً للأوضاع الراهنة بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه تخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فايروس «كورونا»، فقد تم تأجيل تحصيل رسوم خدماتها على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، تتوزع على أكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

وأشارت إلى أن انعكاسات القرار: تخفيف العبء على القطاع الخاص في مواجهة آثار وباء كورونا، دعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية، موضحة أنه يمكن إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونيا من خلال بوابة «بلدي» balady.gov.sa، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة بعد 3 أشهر من تاريخ القرار.