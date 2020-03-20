أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تخصيص 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتمكينها من النمو خلال الفترة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.

وقال الراجحي اليوم (الجمعة) إن ذلك يأتي ضمن إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلا لذلك، أطلق بنك التنمية الاجتماعية مبادرة دعم بقيمة 12 مليار ريال، مساندة للمواطنين والأسر والمنشآت الناشئة والصغيرة في مواجهة آثار «كورونا» الاقتصادية.

ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية، هي:

• دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال، لتمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020

• دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة مليارَيْ ريال، لتمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.

• تخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي بقيمة مليارَيْ ريال، لتقديم الدعم المالي لـ1000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة

• دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة مليارَيْ ريال، لتمويل 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة.

• تمديد فترة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة مليارَيْ ريال.

كما أكد المهندس الراجحي أنه انطلاقاً من مسؤوليات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تجاه تمكين القطاع الخاص من التوطين، فقد خصص الصندوق نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات، عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفايروس.

من جانبه، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن مسارات الدعم والتي تأتي تزامنا مع إعلان صندوق التنمية الوطني تشمل التالي:

أولاً: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ مليارَيْ ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

ثانيا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.

ثالثاً: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.

رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

وأشار مدير عام الصندوق إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان تفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص؛ مؤكدا أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.