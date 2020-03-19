علمت «عكاظ» أن الترتيبات التنظيمية لـ«هيئة السياحة السعودية» تضمنت القيام بالتسويق والترويج للمنتجات والمشاريع والخدمات السياحية في المملكة لدى الفئات المستهدفة محلياً وعالمياً في ضوء إستراتيجية القطاع السياحي.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق 21 هدفا أساسيا أبرزها: التسويق للوجهات السياحية في المملكة واقتراح تطويرها، دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتسويقها، إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية المهيأة لاستضافة السياح والفعاليات السياحية في المناطق وتحديثها دورياً، إنشاء مركز لقياس تجربة السائح، لإعداد تقارير قياس تجربة السائح وتطويرها بما يحقق أهدافها وإستراتيجية القطاع السياحي، ورفعها إلى وزارة السياحة، تحديد الوجهات والمنتجات السياحية والترويج لها، اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث.

كما تهدف إلى العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة، تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق داخلياً وخارجياً، القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات، إعداد وتسجيل علامة تجارية للسياحة في المملكة، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع علامات مسجلة للوجهات السياحية المختلفة في المملكة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، دعم المشاريع السياحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تحديد البرامج والمشاريع السياحية ذات الأولوية لغرض التعاون مع الجهات المعنية بالشكل اللازم لتنفيذها بشكل عاجل لتحسين التجربة السياحية.