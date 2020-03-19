قدم وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين دولة الكويت والمملكة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الروضان إلى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قال فيها: «لا شك أن ما تمر به دولنا العزيزة من ظروف استثنائية يشعرنا بالقلق، وإن كبرت لكنها تصغر أمام وحدتنا وعملنا الخليجي المشترك الذي تقوده السعودية».

وتابع الروضان في رسالته «في معرض ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود بارزة رغم أنها تمر بما يمر به الجميع أستذكر حديث الرسول عليه أتم الصلاة والسلام (اعملوا فكلٌ مسير لما خلق له)، وكأن اختيار المملكة لهذا الدور وافق قدرها».

وأكد الروضان في رسالته أن «العلاقات السعودية الكويتية تميزت عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي الكبير متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم: الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تواجه البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم، فالسعودية كانت ولا تزال الرئة التي تغذي محيطها الخليجي والعربي والإسلامي»، مشددا على أن الأزمات الكبيرة تضعف في وجه التكاتف «وتكاتفنا كان مضرباً للمثل، فقد تداولتنا الأيام عبر التاريخ حتى ثبت أننا شعب واحد».

واختتم رسالته بقوله: «بأسمي أعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لما بذلتموه وتبذلونه في هذه الظروف غير العادية، والشكر موصول لكل العاملين والفرق ورجال الشدائد من إخواننا السعوديين الذين لم يألوا جهداً لدعم إخوانهم في كل مكان. حفظ الله الكويت والسعودية وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وداء وبلاء».