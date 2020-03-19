عدلت الهيئة العامة للموانئ فترة الإعفاء من أجور التخزين، بحيث تحصل الأجور من صاحب البضاعة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى 10 أيام بدلا من خمسة أيام.

جاء ذلك في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أوضح أنه تم تعديل فترة الإعفاء من أجور التخزين الواردة بالبند رقم (3) من الجدول (ب)، الذي يفيد بتعديل فترة تحصيل الأجور من صاحب البضاعة من نظام رسوم وأجور خدمات للموانئ إلى 10 أيام بدلا من 5 أيام، وذلك بدءا من تاريخ 2020/3/16 إلى تاريخ 2020/4/15.

وأوضحت «موانئ» أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للحد من الآثار المترتبة على تفشي فايروس كورونا الجديد (COVID-19) في الوقت الراهن واستمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لاستمرارية تدفق العمل ولاحتواء الأثر ودعما للمصدرين والمستوردين.