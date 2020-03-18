أطلقت مجموعة سي إم إيه سي جي إم CMA CGM Group، الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات المساندة خدمة جيدكس «JEDDEX» الجديدة بين المملكة العربية السعودية وشرق إفريقيا، بعد زيارة رودولف سعاده رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سي إم إيه سي جي إم CMA CGM، إلى السعودية في شهر فبراير، حيث أكدت المجموعة التزامها بتعزيز وجودها وتوفير الخبرة والدراية العالمية في البلاد، بما يتماشى مع خطة الرؤية 2030.

حيث تقدم مجمموعة سي إم إيه سي جي إم CMA CGM الآن خدمة مباشرة بين السعودية وكينيا والصومال، من خلال نشر 4 سفن مخصصة على أساس أسبوعي في هذه الخدمة، مع وصول أول سفينة إلى جدة في 17 أبريل.

وتعد سي إم إيه سي جي إم CMA CGM أول خط شحن حاويات يصل ميناء ينبع. وتفتح هذه الخدمة الجديدة الباب أمام الصادرات والواردات السعودية من وإلى ينبع، وهي واحدة من أسرع المناطق نمواً في السعودية. وتوسع مجموعة CMA CGM وجودها في المملكة وتعزز تقديم خدماتها في مجالات النقل البحري والخدمات المساندة في سوق يقدم فرصًا إستراتيجية واقتصادية. ومع إطلاق خط جيدكس JEDDEX، تواصل المجموعة تعزيز خدماتها ووجودها في البلاد. ومن خلال جدة ستوفر هذه الخدمة تواصلا بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال مع وقت عبور محسّن سيؤثر بشكل إيجابي على تجارة البضائع المبردة والبضائع الحساسة في العلب الجافة.