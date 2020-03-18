أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن فوزها بالمركز الثاني عالمياً وكذلك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كأفضل منسّق رئيسي ومدير مفوض للتمويل الإسلامي ضمن قوائم تصنيف بلومبرغ العالمية للتمويلات المجمعة للعام 2019 وذلك عن فئة أكبر مدير ومنظم رئيس لعمليات التمويل الإسلامي الجماعية.



وأظهرت قوائم التصنيف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) قدمت تمويلات تزيد على 2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، وهو ما عزز موقعها كمؤسسة مالية إسلامية رائدة وكشريك قوي و مفضل يسعى العملاء وكذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى التعاون معه.



وفي معرض تعليقه على التصنيف، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، "يشكّل التصنيف المتميز للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن قوائم بلومبرغ العالمية للتمويلات المشتركة لعام 2019 إنجازاً متميزاً في رحلتنا نحو تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبفضل دعم وتعاون شركائنا، تمكنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من إحراز تقدم واسع النطاق من حيث تأسيس علاقات ذات أهمية استراتيجية مع الدول الأعضاء وفي إتاحة تسهيلات التمويل للقطاعات الحيوية والأكثر أهمية."



وبلغت حصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من التمويل الإسلامي الذي لعبت المؤسسة دور المدير والمنظم الرئيس لعمليات التمويل الجماعي في السوق العالمي أكثر من 9٪ من حجم تمويلات بلغت 2.04 مليار دولار أمريكي، في حين تجاوز نصيبها من سوق التمويل الإسلامي العالمي حاجز 6.9%. وهذا بدوره يضع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في صدارة قائمة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في العالم.



كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت، منذ تأسيسها، تمويلات تجارية بأكثر من 51 مليار دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي عام 2019، أنجزت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عمليات تمويل جماعية مهمة لعدد من الدول الأعضاء، من ضمنها مصر وباكستان وبنغلاديش وتركيا وتونس وجيبوتي وغامبيا، وذلك بهدف دعم القطاعات الرئيسية، مثل قطاع الطاقة والأمن الغذائي والصناعات والرعاية الصحية والزراعة وغيرها. وتخطط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمواصلة وتوسيع نطاق التنمية في الدول الأعضاء اعتماداً على قاعدة عملائها من المستثمرين الموثوقين.