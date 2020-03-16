أعلن البنك الأهلي التجاري تعليق الحضور لمقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونياً ابتداءً من اليوم (الاثنين) ولمدة 16 يوماً باستثناء الوظائف الحرجة والخدمات الضرورية غير المتاحة عبر القنوات الإلكترونية التي تتطلب وجود بعض الموظفين، آخذين في الاعتبار الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.



وأوضح البنك الأهلي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع جهود المملكة لمكافحة انتشار فايروس كورونا، وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي حول تنظيم عمل المؤسسات المالية عن بعد حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.

وأضاف البنك الأهلي بأن جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام «سريع» ستكون مجانية لكافة العملاء خلال هذه الفترة.