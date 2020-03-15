أعلنت شركة «ليبارا السعودية» إطلاق هويتها الجديدة التي تعكس دور الشركة الرائد في قطاع الاتصالات السعودي، لاسيما أنها مثلت إضافة نوعية للسوق السعودي، كونها مشغل اتصالات افتراضيا سعوديا برؤية وهوية عالمية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ليبارا السعودية» المهندس وليد الحركان «الهوية الجديدة للشركة تتضمن تغيرا إستراتيجيا لنا، حيث إننا بصدد إطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتعزز قنوات وصولنا للعملاء لاسيما أن القنوات الإلكترونية أصبحت تلعب دوراً رئيسياً في ذلك»، مضيفاً: «مضت خمس سنوات على انطلاق عمليات «ليبارا السعودية» في السوق السعودي، وباتت هناك ضرورة لتجديد هوية العلامة التجارية بهوية جديدة تلبي خيارات العملاء بشكل أكبر، لاسيما فئة الشباب الذين يمثلون الشريح الأكبر في بالمملكة».

وتتسم الهوية التجارية الجديدة لـ«ليبارا السعودية» بأنها هوية تتماشى مع الثورة الرقمية والتغيرات المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما أنها تعكس روح الابتكار التي تميز خدمات الشركة في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية.

يذكر أن شركة «ليبارا السعودية» تقدم أسعارا منافسة لخدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، إذ يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال موقع الشركة www.lebara.sa. كما أنَّ شركة «ليبارا» العالمية واحدة من أنجح شركات الاتصالات ذات التكلفة المنخفضة في أوروبا، وقد أطلقت أول خدمة للاتصالات الدولية منخفضة التكلفة على الإطلاق في هولندا عام 2004، وتسعى اليوم أن تصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تطمح إلى أن تكون أفضل شركة في خدمات العملاء والاستفادة من خبراتها العالمية وتجاربها المميزة.