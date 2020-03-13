تواصلت عمليات الحجز لأكثر من 55 ألف وحدة سكنية متنوعة يوفرها برنامج «سكني» لمستفيديه في منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، إذ تتوزع هذه الوحدات في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات، في مكة المكرمة وجدة والطائف، يُنفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين، في ما تأتي معظمها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي بدأ البرنامج في توفيرها على مستوى بعض المدن.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم (الجمعة)، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني اللذين يتيحان إنهاء كافة إجراءات التملك بكل سهولة ويسر دون مراجعة أي جهة، يشمل الحصول على عروض الأسعار التمويلية وتوقيع عقود التملك إلكترونياً، منوهاً إلى أنّ متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل إلى نحو 1100 ريال، وبأسعار إجمالية تبدأ من 250 ألف ريال.

وتضم منطقة مكة المكرمة 12 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء، متوزعة في مواقع إستراتيجية، تتنوع بين الشقق والفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي حاجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتتوزع تلك المشاريع بالقرب من عدد من المنشآت الحيوية، مثل (مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطات قطار الحرمين وغيرها) من المنشآت والخدمات ذات الأهمية، ويحدها عدد من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتضم مدينة جدة 8 مشاريع توفر 44.626 وحدة سكنية، هي (بوفارديا سيتي، فينان، الجوهرة ريزيدنس، روابي الحجاز، ربى جدة، أعالي جدة، تلال الغروب، أبراج بوابة التحلية 1)، فيما تشهد مكة المكرمة تنفيذ مشروعين هما (رتاج مكة، وجوهرة الرصيفة)، وتحتضن مدينة الطائف مشروعين آخران هما (الفتح، ومدينة الورود).

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة المدنية وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجمعات متكاملة ذات تنظيم مميز ونسق بيئي مناسب يوفر أفضل الخدمات.

ويُمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها من خلال موقع وتطبيق سكني الخاص بالأجهزة الذكية عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/، أو بالاتصال على رقم عناية المستفيد 199090.