كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، إحصاء جديداً توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6% خلال العام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال.

وأوضح الإحصاء الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعا في كميات التصدير بنسبة 13.5% للعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور وذلك مقارنة بالعام 2018 حيث تم تصدير 162 ألف طن.

وتأتي هذه المنجزات ثماراً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، إضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم، ما يعود بالنفع على المملكة ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

يذكر أن المملكة تحتضين أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.4 مليون طن من أجود التمور سنوياً.