دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» 9 مصانع جاهزةً بمساحات 1500م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، و15 مصنعاً جاهزاً بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وذلك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأكد المدير العام لـ«مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، حرص «مدن» على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، للنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35% حسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.وأوضح السالم، أن المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز تقارب 1500 م²، حيث تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع التسعة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض إلى 900 م2، في حين تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع لـ 15 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى 900م2 أيضاً.وقال المهندس السالم:«إن «مدن» أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعاً جاهزاً بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و44 مصنعاً في واحة «مدن» بجدة، وتنفيذ 20 مصنعاً في واحة «مدن» بينبع»، مضيفاً أنه يتم تقديم المصانع الجاهزة بمساحات 700م²و1500م² وتتوافر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وأيضاً الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.وأفاد المدير العام لـ«مدن»، بأن المصانع الجاهزة هي أحد منتجات «مدن» التي تدعم بها روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب مواصلتها تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات، وتقديم الحلول التمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلباتهم.وبين المهندس السالم أن «مدن» تتكامل مع شركة «سابك» من خلال برنامج «نساند» لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة عالية القيمة المضافة بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة.