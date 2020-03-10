أتاح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بدائل رقمية لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج عبر منصة سكني الإلكترونية وتطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، إذ توفّر المنصّة عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة لزيارة مركز سكني الشامل ومراكز المبيعات وفروع الوزارة.

وتوفر المنصة الإلكترونية، إمكانية الحجز في أكثر من 125 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعًا، بالإضافة لنحو 166 مخططًا سكنيًا توفر أكثر من 151 ألف أرض سكنية حول المملكة، كما توفّر المنصّة للمستفيدين استعراض الخيارات السكنية والتمويلية والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضاً الحصول العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب.

ويأتي من بين أبرز الخدمات التي أتاحتها منصّة «سكني» الإلكترونية خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك حجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويوفّر التطبيق كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفّرها برنامج «سكني» للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوز سن الأربعين عاماً، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّك المواطن للمنزل الأول، ورفع نسبة التملك تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وكان «سكني» أعلن مطلع ديسمبر الماضي عن إطلاق موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة، الذي يوفّر عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج «سكني» للمستفيدين عبر تطبيقه الإلكتروني، امتداداً للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافتها في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه، حيث تختصر المنصّة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.