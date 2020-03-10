كشف الجولة الرقابية على مصانع سخانات المياة بالمملكة، والتي نفذتها خمسة جهات حكومية تم استهداف 20 مصنعا في مختلف المناطق، وأسفرت عن ضبط وحجز 25.410 منتج لعدم اجتياز مواصفة كفاءة الطاقة، وتم تصحيح المخالفات على 22.648 منتج و2.598 منتج جاري العمل على تصحيحها.

وبينت الجولة إلى أنه تم إعادة تدوير 146 منتج، وسحب 25 عينة تم سحبها للتأكد من المطابقة، اسفر منها 15 عينة مطابقة للمواصفات و10 عينات مخالفة.

وأظهرت الجولة ان هناك 12 مصنعا لم تسحب منه عينات، و8 مصانع تم سحب عينات منها أسفرت عن وجود مصنع واحد مخالف للبيانات الإيضاحية و7 مصانع مخالفة.