كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد بن محمد السالم أن «مدن» وقّعت عقد تخصيص إنشاء مصنع طبي للصناعات الطبية البيولوجية مع إحدى الشركات الصناعية لإقامة مشروع متخصص في إنتاج الأدوية البيولوجية على مساحة 33.433 متراً مربعاً في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وأضاف المهندس السالم أن البيئة الاستثمارية بالمدن الصناعية مواكبة لمتطلبات الشركاء بالقطاع الخاص، حيث تتميز بمنظومة خدمات مساندة ولوجستية متكاملة في إطار إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وطبقاً للمبادرات المسند تنفيذها إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة، حيث كان في استقباله المهندس خالد بن محمد السالم ومسؤولي القطاع الغربي.

وقال المهندس خالد السالم، إن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية افتتح في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، مصنع شركة دوائية للمنتجات البلاستيكية والمتخصصة في إنتاج وصلات وإبر الغسيل الكلوي، أكياس الدرينج، وصلات نقل المحاليل والدم وغيرها من المنتجات البلاستيكية الطبية حيث تبلغ مساحة المصنع 9600 متر مربع.

ولدى زيارته المدينة الصناعية الثانية بجدة، استمع المهندس الزامل إلى عرضٍ مفصل حول خطط التطوير المستقبلية، وما تقدمه المدن الثلاث للمساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية بالمنطقة الغربية.

وعلى جانب آخر، شارك مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم في فعاليات «مجلس صناعيي جدة الأول» الذي أُقيم برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية واستضافته الغرفة التجارية بجدة، حيث استعرض خلاله الخدمات والمنتجات التي تقدمها «مدن» لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة في المدن الصناعية.

وفي سياق حديثه، تناول المهندس السالم جهود «مدن» ومنتجاتها التي تستهدف تحفيز ودعم رواد الأعمال في المملكة، منوهاً بالأثر النوعي لـ«واحة مدن» بجدة، حيث توفر مصانعاً جاهزةً باعتبارها حاضنة لصناعات تقنية وخفيفة كالصناعات الغذائية والطبية والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد، موضحاً بأن قوام «واحة مدن» يبلغ 94 مصنعاً جاهزاً، فيما تم بدء التخصيص وتلقي طلبات رواد الأعمال عبر موقع «مدن» الإلكتروني.

يذكر أنه تم تدشين المدينة الصناعية الأولى بجدة عام 1971 على مساحة 12 مليون متر مربع، وهي مطوّرة بالكامل وتضم 1059 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، فيما دُشنت المدينة الصناعية الثانية بجدة عام 2009 على مساحة 8 ملايين متر مربع «مطورة بالكامل» وتحتضن 275 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وفيما يخص المدينة الصناعية الثالثة بجدة، فقد تم تدشينها خلال العام 2012 على مساحة 80 مليون متر مربع منها 24 مليون متر مربع مطوّرة، وتشمل 539 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

كما دُشنت واحة مدن بجدة عام 2015 على مساحة 5 ملايين متر مربع، طوّر منها 2.5 مليون متر مربع.

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مبع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.