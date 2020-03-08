أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والبنك السعودي البريطاني (ساب)، للعام الرابع على التوالي، إطلاق برنامج «تقدّم» لمسرعات الأعمال.

وسيتمكن رواد الأعمال الشباب من تقديم طلب من 1 إلى 21 مارس 2020، للانضمام إلى برنامج مدته ستة أشهر، والمنافسة للفوز بتمويل يصل إلى 375.000 ريال، وينطلق المعسكر التدريبي لبرنامج «تقدّم» في 28 يونيو 2020.

وقال نائب رئيس قسم الابتكار والتنمية الاقتصادية في «كاوست» الدكتور كيفن كولين: هذا عام مهم بالنسبة لبرنامج «تقدّم»، إذ نفتح هذا العام أبواب البرنامج أمام جميع رواد الأعمال في المملكة وليس الجامعات فقط، ونتطلع إلى تأسيس شركات جديدة ومبتكرة بإمكانها تغيير العالم، وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، رأينا شركات تتمتع بقدرات هائلة في مختلف المجالات، من الحوسبة الفائقة إلى الألعاب إلى الرعاية الصحية، فالنظام البيئي لريادة الأعمال فب المملكة في نمو متسارع، ونحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً منه».

وتبحث نسخة هذا العام من «تقدّم» عن 50 شركة ناشئة في جميع مراحل عملية بدء التشغيل في مختلف المجالات الصناعية مثل: التقنيات المالية والطاقة والصحة والسياحة والبيع بالتجزئة والتفنيات الرقمية، وسيتم تقييم الشركات المشاركة بدءاً من أفكارهم والقدرة على النمو والتوسع والقائميين عليها.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك ساب ديفيد ديو: تعد الشركات الناشئة محور خطط المملكة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل. بصفتنا البنك الرائد في المملكة للأعمال، نريد أن نقوم بدورنا في مساعدة رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة. نحن فخورون بدعم برنامج «تقدّم» ومسيرته في تزويد الشباب بالمهارات والثقة التي يحتاجونها لإيصال أفكارهم إلى السوق.

ولعب «كاوست» خلال السنوات الـ10 الماضية، دوراً كبيراً في تنمية النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في المملكة لأصحاب المشاريع الناشئة، حيث دعمت الجامعة أكثر من 200 شركة ناشئة بالتدريب والإرشاد والتمويل، التي استمرت وتمكنت من جمع أكثر من 240 مليون ريال سعودي كرأس مال تمويلي.