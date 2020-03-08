وصل عدد وحدات مشاريع البيع على الخارطة ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، إلى نحو 125 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن 70 مشروعاً تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة في السوق تراوح ما بين 250-750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قبل الوزارة، وتتم زياراتها الرقابية عليها بشكل مباشر للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس وكذلك لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.وتعتبر مشاريع البيع على الخارطة في السعودية نماذج عصرية أقرب ما تكون للمجمعات السكنية المتكاملة، وتشهد هذه المشاريع إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» إذ وصل متوسط الحجوزات فيها نحو 50%، كما يصل متوسط الأقساط الشهرية لشراء الوحدات إلى نحو 1500 ريال، ويقدم «سكني» حلولا ومبادرات تمويلية تسهل تملك المنزل الأول منها مبادرة دعم العسكريين والمدنيين وخدمة المستشار العقاري ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري، وكذلك مركز سكني الشامل في الرياض.وتوفر مشاريع البيع على الخارطة فرصا لتحسين أسلوب حياة الأسر السعودية وإيجاد فرص استثمارية تلبي حاجات الساكنين والعاملين في هذه المجمعات السكنية من خلال إيجاد الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والخدمات المتنوعة من مراكز أمنية ومدارس تعليمية ومساجد ومستشفيات.وتعزز مشاريع البيع على الخارطة مفهوم جودة الحياة في المملكة من خلال تكامل البنية التحتية فيها وربطها بوسائل النقل المتطورة، وتوفير الرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية والتعليمية لتحقيق الأمان المطلوب ضمن بيئة اجتماعية متكاملة، ولضمان النمو المتوازن للمدن المختلفة والرئيسية خصوصاً، في ظل التحديات التي تواجهها المدن الكبرى من تكدس سكاني في مناطق دون أخرى وازدحام مروري على الطرق الرئيسية بسبب الكثافة السكانية وتركز الفرص الوظيفية.