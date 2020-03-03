أسدل ‏ملتقى وسطاء التمويل الأصغر الدوري، الستار على دورته الثانية اليوم (الثلاثاء)، بحضور ممثلي 100 وسيط تمويل أصغر، معتمد من قبل بنك التنمية الاجتماعية.وشهد الملتقى ‏استعراض رئيس الإستراتيجية وشؤون بنك التنمية الاجتماعية المهندس معيض بن ناصر البيشي، برنامج التحوّل الإستراتيجي لبنك التنمية الاجتماعيّة حتى عام 2025، والمستهدفات التي يحملها البرنامج لتنمية قطاع التمويل الأصغر.‏وتضمن الملتقى جلسة حوارية عن «فرص وممكنات الجمعيات نحو تقديم الائتمان الأصغر» بمشاركة الدكتور علي الفوزان، ومطلق المطيري، وسلطان الحميدي.وغطت الجلسة نماذج العمل الأوقاف وبرامج المسؤولية الاجتماعية للاستفادة منها في تنمية محافظ وسطاء التمويل الأصغر، والحوافز المقدمة من قبل الممكنين.‏كما اشتملت أجندة الملتقى الدوري الثاني لوسطاء التمويل الأصغر على عرض من نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.