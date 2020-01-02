بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وبتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، وبمتابعة من رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري، أصدرت بلدية محافظة القريات أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة عن طريق «بوابة بلدي»، وذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.وأوضحت أمانة المنطقة أنه يمكن للمواطنين الذين لديهم الرغبة في استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة الدخول على «بوابة بلدي»، والتقديم على الرخصة وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط.يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.