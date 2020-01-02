استحدث مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، 4 منتجات متخصصة في اقتصاديات الطاقة خلال عام 2019، بهدف تعزيز قطاع الطاقة العالمي للوصول لأمن الطاقة وتسليط الضوء على أهم قضايا الطاقة المعاصرة المحلية والدولية، ودعم صنّاع القرار للوصول لأهداف رؤية 2030.وأطلق المركز إصدارات جديدة تضمنت 5 بودكاست و20 إصدارا من رؤية على الأحداث، و12 نموذجا وأدوات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى 9 تعليقات، وذلك لمناقشة التحدّيات الراهنة في قضايا الاقتصاد والماء والطاقة والبيئة والتكنولوجيا، والعمل على تحليلها ووضع حلول لها بواسطة باحثي وباحثات المركز.وارتفع إنتاج المركز البحثي الذي يشتمل على 10 مبادرات بنسبة 32.5% خلال عام 2019 مقارنةً بالعام السابق، حيث وصل إجمالي إصدارات المركز البحثية 114 إصداراً بحثياً مقارنة بـ86 في 2018، تضم كافة مجالات الطاقة والاقتصاد والنفط والكهرباء والنقل والتغير المناخي.ويقدر النمو السنوي لتحليلات البيانات التي يقدمها المركز بحوالى 200% هذا العام، حيث نشر المركز 9 بيانات مقارنةً بثلاث بيانات فقط في 2018.وتتمثل مبادرات المركز في تقييم مشاريع الاستثمار العام ومستقبل النقل والطلب على الوقود ومستقبل أسواق الطاقة والنفط والغاز، بالإضافة إلى تغير المناخ وتحولات قطاع الكهرباء ونقاط الضعف الاقتصادية والإنتاجية والتنويع الاقتصادي، بجانب النماذج والأدوات والبيانات.