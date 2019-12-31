أعلنت شركة زين السعودية عن طرح أجهزة الراوتر المتنقل (MiFi) التي تدعم خاصية الجيل الخامس (5G)، ,تأتي هذه الخطوة النوعية تلبيةً لرغبات عملائها الذين يطمحون إلى الحصول على تجربة مميزة لخدمات الإنترنت، أثناء تنقلاتهم بسهولة تامة وسرعة قياسية.

وتستهدف الخطوة الجديدة تمكين عملاء الشركة من نمط حياة جديد، وذلك من خلال الاستفادة من هذه التقنية الحديثة. ولمواكبة أحدث تطورات هذا القطاع، أتاحت «زين السعودية» عروضا تنافسية تمنح العميل مميزات خاصة، ومن ضمن مميزات هذه الأجهزة أنها تتسع لأكثر من 16 مستخدما يتصل بذات الجهاز، هذا بالإضافة إلى مستخدم USB واحد أيضا.

وتصل سرعة شبكة الجيل الخامس (5G) من خلال أجهزة الراوتر المتنقل (MiFi)، إلى 1.65 جيجابت في الثانية، هذا بالإضافة إلى أنه من مميزات هذا الجهاز استخدامه كشاحن لاسلكي لبعض الهواتف المحمولة من ضمنها أجهزة Huawei, Samsung, Apple وغيرها.

وأشارت «زين السعودية» أنه يمكن الحصول على جهاز الراوتر المتنقل (MiFi) مجاناً مع باقة إنترنت (G5) لا محدود وبتكلفة 349 ريالا شهرياً فقط، ولمدة 24 شهراً.

الجدير بالذكر أن تقنية الجيل الخامس توفر أحدث معايير السرعة والموثوقية لسد فجوة الطلب العالي على البيانات وتوسيع نطاق تقنية الاتصال. فيما تقدم «زين السعودية» التغطية الأوسع للجيل الخامس وذلك على مستوى الشرق الأوسط، أوروبا، وأفريقيا من خلال 2600 برج في 27 مدينة من مناطق المملكة العربية السعودية.

ويمكن لعملاء «زين السعودية» من خلال موقع الشركة الإلكتروني الاطلاع على مناطق تغطية الجيل الخامس (5G)، من خلال خرائط تفاعلية تفصيلية للتعرف على مدى التغطية في المنطقة المحددة، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات شفافة وذات مصداقية.