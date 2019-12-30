أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم (الاثنين)، وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي 2019، إلى نحو 155.893 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

وسجلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 الذي سجل توقيع 44.021 عقداً بقيمة بلغت نحو 26 مليار خلال نفس الأشهر من 2018.

وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر 2019 نحو 20.525 عقدا، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018 الذي سجل توقيع 6720 عقدا، ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019 بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليار ريال، مقابل 3.563 مليار ريال في نوفمبر 2018 بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال، أي نحو 205%.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام نحو 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر 2019 نحو 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 عقدا، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال، أي نحو 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.192 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 نحو 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.



