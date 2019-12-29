كشفت شركة «لولو»، أكبر شركات قطاع التجزئة في المنطقة، الستار عن أسبوع التمور السعودية في جميع فروعها في المملكة، حيث ستعرض تشكيلة كبيرة من التمور المحلية ومنتجات الطعام التي يتم إعدادها من هذه الفاكهة الاستثنائية.

وبهذه المناسبة الخاصة، افتتح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، الأسبوع الترويجي، بحضور المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في السعودية شهيم محمد، وبحضور عدد من الممثلين الحكوميين وممثلي «لولو» في أطياف مول بالرياض.

وبهذه المناسبة، قال شهيم محمد: «إن المملكة تنتج أكثر من 1.3 مليون طن من التمر، ووفرت لولو مكان عرض خاص لأكثر من 400 نوع من التمور المنتجة في السعودية، ونفخر بتلبية رغبات المتسوقين الذين يحبون المذاق والفوائد الصحية لهذه الثمرة، وسنكمل دعمنا للمنتجات المحلية والمنتجين المحليين ونجعل متاجرنا منصة لعرض منتجاتهم».

ومن «المجدول»، إلى «الصقعي»، و«العنبر»، و«سكري القصيم»، و«الخلاص» وغيرها المزيد، وفرت «لولو» العديد من أنواع التمور، حتى المجففة، والمحلاة والتشكيلات الأخرى، والكثير من المنتجات الغذائية المصنوعة من التمور مثل معجون التمر، لاسي التمر، ميسور باك التمر، مخلل التمر، خبز الجوز بالتمر وتريشا بيت مار.

ومع 185 فرعاً تعمل حول العالم، تستمر «لولو» دائماً في أخذ زمام المبادرة بتوفير مختلف المنتجات العالمية بأفضل قيمة، ومع تنوع منتجاتها العالمية وخدمة العملاء العالية، تشكل فروع «لولو» نقاط تسوق لجلب المنتجات اليومية والفريدة والتقليدية لمختلف الشعوب.