نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة 39 منشأة، طرحت 1382 وظيفة في عدد من المجالات.

وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف 836 باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل، موضحاً أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكداً مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.