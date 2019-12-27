حث وزير الإسكان ماجد الحقيل، مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والأفراد، على استمرار الدعم لتواصل مبادرة «جود الإسكان» نتائجها الإيجابية، وذلك لاستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة.

وأعرب وزير الإسكان، في تغريدة له اليوم (الجمعة)، عن أمله في استمرار الدعم، معلنا إطلاق حملة «يلا ندعم جود»، في ظل ما يتمتع به الشعب السعودي النبيل من كرم وجود.

يذكر أن مبادرة «جود الإسكان» هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد/منظمات) لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية، وتسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك من خلال منصة إلكترونية موجهة للمساهمين في أعمال الخير وتمكنهم من وصول مساهمتهم لمستحقيها بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني joodeskan.org.sa.