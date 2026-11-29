تراجعت عملة البيتكوين، اليوم، بالقرب من 58,350 دولاراً، لتنخفض بنحو 1.5% خلال 24 ساعة، فيما هبطت إيثريوم 2% إلى 1,615 دولاراً، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين واستمرار الضغوط على الأصول الرقمية الرئيسية، في ظل خروج سيولة من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة. وذلك بحسب ما نشرت مواقع إخبارية.



انخفاض القيمة السوقية



وامتد التراجع إلى «سولانا» إذ انخفضت 1.7% إلى 69.25 دولار، و«ريبل» 2.3% إلى 0.92 دولار. ويأتي تراجع المشفرة بالتزامن مع انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 3.65% إلى 2.06 تريليون دولار وفق بيانات تداول منشورة أخيراً.



تصفية المراكز ذات الرافعة



وزادت عمليات تصفية المراكز المالية ذات الرافعة، لتبلغ نحو 102 مليون دولار، معظمها لمراكز راهنت على ارتفاع الأسعار، ما يعكس ارتفاع مخاطر التداول في ظل التقلبات الحالية. وتترقب الأسواق خلال الأيام القادمة اتجاه تدفقات المؤسسات الاستثمارية إلى صناديق العملات الرقمية، ومدى قدرة بيتكوين على الحفاظ على مستوياتها الحالية.