ارتفعت أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة والضرائب بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2026 إلى 81.5 مليار ريال وبنسبة 5.5% عن أرباح الفترة المماثلة من العام 2025 التي كانت 72.229 مليار ريال. وذلك بحسب ما كشفته النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر 2026.



أرباح أكتوبر



ووفقاً لبيانات النشرة، انخفضت أرباح البنوك العاملة في المملكة قبل الزكاة والضرائب بنهاية شهر أكتوبر 2026 إلى 7.455 مليار ريال، بنسبة 9.5%، عن أرباحها في الشهر المقارن من العام 2025 التي كانت 8.236 مليار ريال، فيما هبطت بنحو 2.537 مليون ريال، وبنسبة 25.4% عن أرباحها في سبتمبر 2026 التي كانت 9.992 مليار ريال.



أعلى أرباح



يذكر أن أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة والضرائب بنهاية العام 2025، ارتفعت إلى 103.364 مليار ريال وبنسبة 16% عن أرباح العام 2024 التي كانت 89.097 مليار ريال.

وتعد أرباح البنوك العاملة في السعودية في العام 2025، هي أعلى أرباح قبل الزكاة والضرائب تسجلها في تاريخها. والأرباح المجمعة تشتمل على نتائج البنوك السعودية التي تعمل في المملكة بدون الفروع الخارجية إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في السعودية.