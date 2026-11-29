ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى نحو 971.2 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 7.9 مليار ريال وبنسبة 0.8%، عن مستوياته في الشهر الذي سبقه (سبتمبر 2026)، التي كانت 963.3 مليار ريال لتحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق. وذلك بحسب ما كشفت بيانات البنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر الماضي.

السندات الحكومية

وبحسب النشرة الإحصائية لشهر أكتوبر، ارتفعت السندات الحكومية (تشتمل على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية)، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 683.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2026، وبقيمة 5132 مليون ريال، مقارنة بـ 678.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026.

الائتمان المصرفي

من جهة أخرى، نما الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة إلى 287.9 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2026، وبقيمة 2768 مليون ريال عن مستوياته في شهر سبتمبر الماضي التي كانت 285.1 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية، إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة والتي بدورها تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.