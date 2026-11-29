قررت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وإعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوبك، على أن تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.

تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى



وقرت الدول المشاركة إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً، والموافقة على نتائج تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة لتكون مرجعاً لتحديد خطوط الأساس لمستويات الإنتاج لعام 2027م، مع الإشارة إلى أن بعض الدول المشاركة طلبت إجراء مزيد من المناقشات مع الشركات المستقلة، على أن تُستكمل هذه المناقشات بحلول نهاية مارس 2027م.

الأوضاع الراهنة لأسواق البترول



وفي ضوء الأوضاع الراهنة لأسواق البترول وما يكتنفها من عدم يقين، اتفقت الدول المشاركة على مواصلة المشاورات وتقييم مستجدات السوق، من خلال الآليات القائمة، على أن يُتخذ القرار بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة للفترة اللاحقة، استناداً إلى نتائج تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، في الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المقرر عقده في 6 يونيو 2027م، أو قبل ذلك، بحسب ما تسمح به أوضاع السوق، والموافقة على الجدول الزمني لميثاق التعاون لعام 2027م، الذي أعدّته أمانة منظمة أوبك، بما يشمل الدراسات التي جرى اختيارها، لتحقيق أهداف الميثاق، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2027م، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها في 6 يونيو 2027م.