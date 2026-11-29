نفذت الهيئة السعودية للمياه في منطقة حائل 19 مبادرة لتحسين خدمات المياه، تشمل ربط مصادر المياه وتأهيل الوصلات واستكمال شبكات المياه والصرف الصحي بالتكامل والتعاون مع شركتي المياه الوطنية وحلول المياه، وبلغ عدد مشاريع قطاع المياه تحت التنفيذ 30 مشروعاً في مجالات الإنتاج والتوزيع والخزن والصرف الصحي وإعادة استخدام المياه، بتكاليف إجمالية تصل إلى 1.75 مليار ريال، بهدف تعزيز قدرات إنتاج المياه في المنطقة والبالغة 178.2 ألف متر مكعب يومياً، وخطوط نقل تمتد لنحو 950 كيلومتراً، ونسبة إعادة استخدام المياه المعالجة بنحو 40%.

ووقف رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، على مشاريع ومرافق المنظومة في المنطقة، وعلى سير العمل وكفاءة الأداء التشغيلي ومستويات الجاهزية، والجهود المبذولة لتعزيز موثوقية الإمداد المائي وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتستهدف منظومة المياه في المملكة رفع قدرات الإنتاج في منطقة حائل إلى 228.2 ألف متر مكعب يومياً خلال عام 2027م، بزيادة تقارب 28%، مع اكتمال مشروع توسعة ورفع كفاءة محطة تحلية المياه الجوفية بالحميمة (3)، بطاقة إضافية تبلغ 50 ألف متر مكعب يومياً.