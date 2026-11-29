قفز مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 171.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,252.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.6 ملايين سهم.



وصعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 85.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,009.22 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 198 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 56 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والوطنية، و(جي آي جي)، والجوف، و(بي سي آي)، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاهز، وساكو، وبدجت السعودية، ولازوردي، والخزف السعودي الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.82% و3.86%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنابيب، ودرب السعودية، ومهارة، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ورؤوم، ومعادن، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.