وسط تفاوت كبير في أحجام الأصول والودائع، أغلقت 7 بنوك في القطاع المصرفي الأمريكي، منذ بداية عام 2026 وحتى 27 نوفمبر الجاري.

وتصدر بنك «يونايتد فيديليتي» قائمة الانهيارات، بعدما أُغلق في 27 نوفمبر 2026، بأصول بلغت 5.9 مليار دولار وودائع بقيمة 5.4 مليار دولار، فيما استحوذ عليه بنك «فيرست سيتيزنزFirst-Citizens». وذلك بحسب ما نشر موقع «العربة نت».

المرتبة التالية

وجاء بنك «نانو بانك» في المرتبة التالية، إذ أُغلق في 25 سبتمبر، بأصول بلغت 736 مليون دولار وودائع بقيمة 686 مليون دولار، وانتقلت أعماله إلى بنك «صن ويست». كما شملت القائمة كلاً من بنك «تيوجا فرانكلين سيفينغز بنك» الذي أُغلق في 21 أغسطس 2026، بأصول بلغت 68 مليون دولار وودائع بقيمة 67 مليون دولار، واستحوذ عليه بنك «سكند إف إس آند إل إيه».

كما أغلق «Small Business Bank» في 17 يوليو 2026، بأصول بلغت 73 مليون دولار وودائع بقيمة 68.8 مليون دولار، واستحوذ عليه بنك «ذا فارمرز ستيت بنك أوف أوكلي».

استحواذ على أصول وودائع

أما بنك «كينتلاند إف إس آند إل إيه» فأُغلق في 10 يوليو 2026، بأصول وودائع بلغت 3.7 مليون دولار لكل منهما، واستحوذ عليه بنك «كينتلاند بنك». واستحوذ «أنكور بنك» على «كوميونيتي بنك آند تراست»، الذي أُغلق في 1 مايو 2026، بأصول بلغت 288 مليون دولار وودائع بقيمة 268 مليون دولار.

وفي 30 يناير الماضي أغلق «متروبوليتان كابيتال بنك آند تراست» بأصول بلغت 261.1 مليون دولار وودائع بقيمة 212.1 مليون دولار، واستحوذ عليه بنك «فيرست إندبندنس».