حذّرت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، من تداعيات استهداف البنية التحتية للطاقة وتعطيل حركة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، مؤكدة أن تلك الممارسات تفاقم تقلبات الأسواق، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق استقرارها، في ظل بلوغ تكاليف الشحن والتأمين مستويات غير مسبوقة، تجاوزت ثلث قيمة السلع.



واستعرضت الدول السبع، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم (الأحد)، مستجدات أسواق النفط العالمية وتوقعاتها المستقبلية، مؤكدة أهمية الدور الذي يؤديه إعلان التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.



وأعربت الدول عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، لافتة إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب تكاليف مالية مرتفعة، ما يؤثر سلباً على توافر الإمدادات.



وأكدت أن المساس بأمن إمدادات الطاقة، سواء باستهداف المنشآت أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، يزيد من حدة التقلبات في الأسواق، ويقوض الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.



ضغوط تضخمية



وأشارت الدول السبع إلى أن استمرار تعطل تدفقات الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت ثلث قيمة السلع، يعرقل عمليات نقل النفط الخام والمنتجات النفطية بكفاءة وفي الوقت المناسب، ويفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.



وبيّنت أنها ستواصل متابعة المستجدات، والتواصل مع حكومات الدول المتأثرة، بما فيها الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، إلى جانب الجهات المعنية بالقطاع والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية، بهدف تحسين ظروف الشحن عالمياً.



وأكدت الدول السبع استمرار مشاوراتها ومراجعة مستجدات السوق النفطية، من خلال لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس».