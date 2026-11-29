كشفت وزارة التجارة ارتفاع إجمالي قيود الوكالات التجارية في السعودية إلى 9,344 قيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 8,994 قيداً في عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

وتصدّرت أنشطة القطاعات الطبية والصناعية والأغذية والمشروبات قيود الوكالات التجارية خلال العام الحالي، ليواصل القطاع نموه، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 5.4% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.

ويمثل النمو المستدام في قيود الوكالات التجارية مؤشراً اقتصادياً مباشراً على تنامي الثقة بالسوق السعودية، وتزايد الطلب على تمثيل الشركات والعلامات التجارية العالمية، وتوسيع نطاق أعمالها داخل المملكة، بما ينعكس إيجاباً على جاذبية السوق أمام المستثمرين، ويعزز مكانتها وجهة إقليمية وعالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والتعاملات التجارية مستقبلاً.

وبيّنت الوزارة أن جهودها لتطوير قطاع الوكالات التجارية شملت إطلاق خدمة الاستعلام عن الوكالات التجارية القائمة، والعمل على تحديثها وتطويرها، بما يمكّن المستفيدين من الاطلاع مباشرة على القيود المسجلة لدى الوزارة، دون الحاجة إلى مراجعتها.

وأضافت أن الجهود شملت تنبيه الوكلاء التجاريين قبل انتهاء سريان قيود وكالاتهم التجارية وعند انتهائها، وحثهم على التقدم بطلبات تصحيح أوضاعها.



وفي إطار تطوير خدماتها الرقمية، أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام عن الوكالات التجارية عبر تطبيق «توكلنا»، التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات الوكالات التجارية المرتبطة بهوياتهم.