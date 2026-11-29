كشف مصدر أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم مضادة رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك بحسب ما ذكره المصدر لقناة العربية.



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مقترحاً لفرض رسوم جمركية جديدة على قوى تجارية كبرى، في مقدمتها الصين، متجاهلاً خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، ومواصلاً نهجه الحمائي.



معالجة فائض الطاقة



واقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم على 14 شريكاً تجارياً لمعالجة ما تصفه بـ «فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلية» في بعض الاقتصادات.



وستواجه الصين أعلى معدل رسوم عند 20%، إذ تتهمها واشنطن بإغراق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة التكلفة تشمل الصلب والمركبات الكهربائية ومنتجات الطاقة الشمسية.



واقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم على بنغلادش وكمبوديا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلندا وفيتنام، بينما استُثنيت المكسيك والنرويج في الوقت الراهن.



ارتفاع أسعار السلع



وأسهمت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة.



لكن ترمب كان قد مهد منذ فترة لإعادة فرض الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي.



وتأتي الرسوم الجديدة بعد تحقيق استمر 8 أشهر بموجب المادة 301 بشأن ممارسات تجارية غير عادلة.