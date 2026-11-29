كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع إجمالي قيود الوكالات التجارية إلى 9344 قيداً خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2026م، مقابل 8994 قيداً في عام 2025م، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

وتصدّرت أنشطة القطاع الطبي، والقطاع الصناعي، وقطاع الأغذية والمشروبات قيود الوكالات التجارية هذا العام، ويأتي هذا الارتفاع استمراراً للنمو الحاصل في القطاع حيث شهد نمواً بنسبة 5.4% في العام الماضي 2025م مقارنة بالعام الذي سبقه 2024م.

ويُمثل هذا النمو المُستدام مؤشراً اقتصادياً مباشراً على تعزيز الثقة في السوق المحلي، وتزايد الطلب على تمثيل الشركات والعلامات العالمية وتوسيع نشاطها التجاري داخل المملكة، الذي ينعكس بدوره على جاذبية السوق أمام المستثمرين، ويعزز مكانة السوق السعودي وجهة إقليمية وعالمية تتسع للمزيد من الاستثمارات والتعاملات التجارية المستقبلية.

وبيّنت الوزارة أن الجهود المبذولة في قطاع الوكالات التجارية، اشتملت على إطلاق خدمة للاستعلام عن الوكالات التجارية القائمة والعمل على تحديثها وتطويرها، بما يتيح للعملاء الاستعلام بشكل مباشر عن القيود المسجلة لديها دون الحاجة إلى مراجعتها، إلى جانب تنبيه الوكلاء قبل انتهاء قيود وكالاتهم التجارية وعند انتهائها، وحثهم على التقدم بطلب التصحيح.

كما أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام عن الوكالات التجارية عبر تطبيق "توكلنا"، التي تتيح عرض بيانات الوكالات التجارية المرتبطة بهوية المستخدم.