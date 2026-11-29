سجَّل نشاط التشييد والبناء نمواً بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 7.48%، وفق النشرة الدورية لقطاع الإسكان للربع الثاني من عام 2026، الصادرة عن مركز دعم اتخاذ القرار في وزارة البلديات والإسكان.

وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الإنشائية السكنية الصادرة في مختلف أمانات المملكة بلغ 13307 رخص خلال الربع الثاني من عام 2026، ضمن المؤشرات التي ترصد حركة النشاط الإنشائي السكني في مدن المملكة، وما يرتبط به من أعمال التطوير والتشييد والخدمات الهندسية.

وبيّنت النشرة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء بلغ 103.85 نقاط خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع قدره 2.61 نقطة مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، إذ يتيح المؤشر متابعة التغيرات في تكاليف البناء، ويوفر بيانات تسهم في دعم أعمال التخطيط ودراسة المشاريع لدى المطورين والمستثمرين والمنشآت العاملة في القطاع.

وتبرز مؤشرات التشييد والبناء أهمية النشاط في الاقتصاد الوطني، وارتباطه بمجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، تشمل صناعة مواد البناء والخدمات الهندسية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دوره في تطوير المعروض السكني والبنية التحتية والمرافق في مدن المملكة.

وأكدت الوزارة أن جهود المنظومة تركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية والإسكانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار والتطوير العمراني، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في أعمال البناء والتطوير.

وأشارت إلى أهمية التكامل بين أعمال التطوير العمراني والبنية التحتية والخدمات والمرافق، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة فيها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي رصد هذه المؤشرات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات الاقتصادية والسكنية المستندة إلى مصادر رسمية، وتوفير المعلومات للمستثمرين والمطورين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لتمكينهم من متابعة تطورات القطاع ودعم اتخاذ القرار.