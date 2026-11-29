كشف المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت المهندس سعيد إمبابي، عن الأسباب العلمية وراء ظهور بقع حمراء وبنية وسوداء على بعض المشغولات والسبائك الذهبية، حتى في حالات احتفاظها بأغلفتها الأصلية وعدم استخدامها أو تعرضها للمس المباشر.

وأكد أن تغير لون سطح الذهب لا يعني بالضرورة وجود عيب في العيار أو انخفاض درجة النقاء.



مقاومة للأكسدة والتآكل



وأوضح إمبابي أن الذهب الخالص، خاصة عيار 24 بدرجات النقاء المرتفعة مثل 999 و999.9، يتمتع بمقاومة كبيرة للأكسدة والتآكل، ولا يصدأ بالطريقة التي تصدأ بها المعادن الشائعة، إلا أن ذلك لا يعني أن سطحه محصن تماماً ضد التلوث أو ظهور تغيرات لونية نتيجة الترسبات أو التفاعلات الكيميائية مع بعض المواد الخارجية، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».



التمييز بين التغيرات



وأشار إلى أهمية التمييز بين التغيرات التي تحدث في المعدن نفسه، والترسبات أو التفاعلات التي قد تظهر على سطحه بفعل عوامل خارجية، موضحاً أن الحكم على جودة السبيكة لا يمكن أن يستند إلى لون سطحها وحده. ولفت إلى أن ظهور البقع على الذهب مرتفع النقاء ليس مجرد ملاحظات فردية، إذ وثّق معهد الأحجار الكريمة الأمريكي (GIA)، في دراسة علمية منشورة عام 2015، ظهور بقع وتغيرات لونية على قطع ذهبية تجاوزت درجة نقائها 99.9%. وأوضح أن التحاليل المعملية التي تناولتها الدراسة كشفت عن وجود مركبات مرتبطة بالفضة والكبريت على أسطح العينات التي خضعت للفحص، وهو ما يؤكد إمكانية حدوث تغيرات سطحية على الذهب دون أن تعكس بالضرورة انخفاض نسبة المعدن النفيس أو وجود خلل في العيار.



درجة نقاء المعدن



وأضاف أن هذه النتائج تحمل أهمية خاصة للمستهلكين، لأنها توضح أن ارتفاع درجة نقاء الذهب لا يمنع بالضرورة ظهور تغيرات على سطحه، حتى مع الاحتفاظ به لفترات طويلة دون استخدام. وأكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن الغلاف الأصلي للسبيكة يوفر حماية من الخدوش والملامسة المباشرة، لكنه لا يمثل ضماناً مطلقاً لمنع جميع أشكال التغيرات السطحية.



الارتباط بعدة عوامل



وأوضح أن ظهور البقع قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها وجود بقايا أو ملوثات دقيقة من مراحل التصنيع والتعبئة، أو آثار لملامسة مواد أخرى قبل التغليف، فضلاً عن ظروف التخزين والرطوبة والملوثات الموجودة في البيئة المحيطة. وأضاف أن بعض هذه البقع قد تنتج عن ترسبات خارجية أو تفاعلات مع مركبات تحتوي على الكبريت، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد طبيعتها أو السبب وراء ظهورها اعتماداً على اللون أو الصورة فقط، وإنما يتطلب الأمر فحصاً مناسباً عند الحاجة.