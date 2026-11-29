كشف تقرير لوكالة التصنيف الائتماني (إس آند بي) أن 13% من الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة سيولتها هشة، مما قد يعرضها للمخاطر خلال عام 2027. وأوضح التقرير أن هذه الشركات ستواجه شروطاً أكثر صعوبة في التمويل، نتيجة ارتفاع العوائد العالمية وقوة الدولار وتزايد المنافسة على رأس المال.



شروط تمويل أكثر صعوبة



وبين تقرير الوكالة الذي حمل عنوان (أوضاع الائتمان في الأسواق الناشئة للربع الأول من عام 2027 – انكماش هوامش المناورة) أن شروط التمويل قد تصبح أكثر صعوبة لأن ارتفاع العوائد العالمية وقوة الدولار الأمريكي وتزايد المنافسة على رأس المال يختبر المقترضين الأضعف الذين لديهم انكشاف كبير على الديون الخارجية.



وتواصل العوامل الجيوسياسية، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وآفاق الاقتصاد الكلي تطورها وتأثيرها على توقعات فيتش للشركات العالمية غير المالية. وتتوقع الوكالة أن تظل مؤشرات الجدارة الائتمانية للشركات صامدة طوال عام 2027، حتى مع مواجهة بعض القطاعات لتحديات على المدى القريب ناجمة عن الضغوط التضخمية وضعف استهلاك الأفراد.



خمسة مخاطر رئيسية



وفي وقت سابق، حددت الوكالة خمسة مخاطر رئيسية تهدد اقتصادات الدول الناشئة يتقدمها اضطراب إمدادات الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم والضغط على الأسواق وصنفت هذا الخطر عند المستوى المرتفع، أما الخطر الثاني فهو ارتفاع العوائد العالمية مما يعرض المقترضين الأضعف لضغوط إعادة التمويل وصنفته عند المستوى العالي (الأقل من المرتفع).