دخل مرسوم الموافقة على الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية حيز التنفيذ في الكويت اعتباراً من اليوم، في خطوة تستهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة وتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي تطبيق الضريبة الانتقائية في الكويت ضمن الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتقوية الاستدامة المالية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية التي تتبناها دول الخليج لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنات العامة.

إطار قانوني مشترك

وتهدف الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية إلى وضع إطار قانوني مشترك لفرض الضريبة على سلع معينة، تشمل عادة المنتجات الضارة بالصحة أو البيئة، مع توحيد التشريعات والإجراءات المنظمة لتحصيل الضريبة بين الدول الأعضاء.

كما تنظم الاتفاقية آليات تبادل المعلومات والتعاون الإداري والرقابي بين دول مجلس التعاون، بما يعزز التنسيق في السياسات المالية والضريبية الخليجية، ويرفع مستوى الامتثال والرقابة على السلع الخاضعة للضريبة.