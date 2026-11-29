بعد أن فقدت عملتها الرقمية أكثر من نصف قيمتها، حملت شركة للعملات الرقمية تحظى بدعم الرئيس دونالد ترمب وعائلته منصة «بينانس» لتداول العملات الرقمية المسؤولية.

ووفقاً لبيانات موقع «كوين ماركت كاب» (CoinMarketCap)، جرى تداول عملة «وورلد ليبرتي»، المعروفة بـ«عملة الحوكمة، وتحمل الرمز»WLFI«عند مستوى 0.016 دولار تقريباً، وهو ما يمثل انخفاضاً بأكثر من 50% مقارنة بسعر 0.037 دولار في اليوم السابق. وذلك بحسب ما نشر موقع»العربية نت«.



هبوط حاد



وجرى تداول هذه العملة في سبتمبر 2025 عند مستويات تجاوزت 0.30 دولار. وعلى عكس الأسهم، تتداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وذكرت»وورلد ليبرتي«في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن منصة»بينانس«قامت بتسوية وإغلاق عقود آجلة دائمة مرتبطة بهذه العملة بشكل تلقائي، مما أدى إلى هذا الهبوط الحاد.



تقلبات عالية



من جانبها، أوضحت»بينانس«في منشور لاحق أنها»على علم بالتقارير المتعلقة بمراكز العقود الآجلة الدائمة لعملة WLFI، وهي تقوم حالياً بمراجعة نشاط السوق وبيانات التنفيذ". ووفقاً لموقعها الإلكتروني، تلجأ المنصة أحياناً إلى إغلاق المراكز في حالات تشهد تقلبات عالية في التداول مع ضعف في حجم السيولة، إلى جانب أسباب أخرى.