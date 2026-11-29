تحولت رحلة جوية من إدنبرة إلى لندن إلى تجربة مرعبة لركاب طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت»، بعدما سُمع دوي انفجار قوي أعقبته اهتزازات شديدة وأصوات غير مألوفة، إثر تعرض أحد محركات الطائرة لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها.

وكانت الطائرة، من طراز «إيرباص A321 نيو»، قد أقلعت من مطار إدنبرة في أسكتلندا، مساء الخميس 26 نوفمبر، بعد الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مطار لندن غاتويك، في رحلة كان من المقرر أن تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة.

لكن الرحلة لم تسر وفق المخطط لها، إذ سمع الركاب أثناء صعود الطائرة دويّاً قوياً من جانبها الأيسر، امتد صداه إلى الأحياء السكنية الواقعة على مسارها، فيما وثقت كاميرات مراقبة الصوت والأصوات الغريبة التي أعقبته.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن شبكة سلامة الطيران، تعرضت الطائرة لعطل في أحد محركيها، فيما أظهرت بيانات نظام الاتصالات والتقارير الخاص بالطائرات توقف المحرك الأول بعد دقيقتين من الإقلاع، وتجاوز درجة حرارة غازات العادم الحد المسموح به قبل إيقاف المحرك.

وأعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ باستخدام الرمز الدولي «7700»، فيما أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحليق الطائرة في دوائر فوق إدنبرة، قبل عودتها إلى المطار وهبوطها بعد نحو 45 دقيقة من الإقلاع.

لحظات من الرعب

وروى عدد من الركاب تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشوها على متن الطائرة، إذ تحدث أحدهم، ويدعى بن رودل، عن سماع دوي انفجار أعقبه تمايل شديد للطائرة وانبعاث أصوات غريبة من أسفلها.

فيما أوضح راكب آخر، يدعى برادلي جينينغز، أنه وزوجته ظلا نحو 30 دقيقة دون معرفة ما يحدث، مشيراً إلى إصابة زوجته بنوبة هلع، بينما وصفت إحدى الراكبات الحادثة بأنها أكثر تجربة مرعبة مرت بها في حياتها.

ولم يقتصر الفزع على ركاب الطائرة، إذ أفاد سكان مناطق تبعد نحو 16 كيلومتراً عن المطار بسماع دوي قوي، شبّهه بعضهم بانفجار ألعاب نارية أو طلقة بندقية، فيما اعتقدت إحدى السيدات أن الطائرة على وشك السقوط فوق منزلها.

هبوط آمن

من جانبها، أكدت شركة «إيزي جيت» أن الطائرة عادت إلى مطار إدنبرة بسبب مشكلة فنية، وهبطت بصورة طبيعية، وسط وجود فرق الطوارئ في إجراء احترازي، مشيرة إلى توفير طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه.

وأكد متحدث باسم مطار إدنبرة أن الطائرة هبطت بسلام، وأن الحادثة لم تؤثر في العمليات التشغيلية للمطار.