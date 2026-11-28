هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي متدن اليوم، مقتربة من العتبة البالغة ثلاثة ملايين ريال مقابل الدولار، وسط ارتفاع التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية. وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وبحسب موقع (بون باست دوت كوم) المعني بتتبع أسعار السوق الحرة فإن الدولار بيع بنحو 2.99 مليون ريال ارتفاعاً من 2.93 مليون ريال أمس، في حين أظهر موقع (ألان تشاند دوت كوم) أن سعر الدولار بلغ 2.99 مليون ريال، بزيادة قدرها 1.77%.

تصاعد الضغوط

وكانت العملة الإيرانية قد سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار (الثلاثاء)، خلال تداولات الشهرين الماضيين، مع تصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني جراء الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية.

وتجاوز سعر الدولار 2.5 مليون ريال إيراني في السوق غير الرسمية بطهران، لتهبط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

تداعيات العقوبات

وتواجه العملة الإيرانية ضغوطاً متواصلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ سنوات، قبل أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة والحصار البحري على صادرات النفط إلى زيادة الضغوط.