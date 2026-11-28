جاءت منطقة المدينة المنورة كثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجاً للتمور، بإنتاج بلغ 402.5 ألف طن خلال عام 2025م، يُمثل نحو 19.5% من إجمالي الإنتاج الوطني، وذلك بحسب إحصائية أصدرتها غرفة المدينة المنورة، استناداً إلى مؤشرات القطاع الزراعي.



8.2 ملايين نخلة



وتضم مزارع المنطقة نحو 8.2 ملايين نخلة، تمثل 21.6% من إجمالي أشجار النخيل في المملكة، فيما سجل إنتاج التمور نمواً بنسبة 16% مقارنة بعام 2024م، بما يعزز مكانة المنطقة ضمن أبرز مناطق إنتاج التمور على مستوى المملكة.



وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع صدور نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025م عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أظهرت تجاوز إنتاج التمور في المملكة مليوني طن، وبلوغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها 34.7 مليون نخلة مثمرة.