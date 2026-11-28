هبطت عملة بتكوين مجدداً دون مستوى 60 ألف دولار في آخر تداولات لها، لتفوتها موجة صعود قوية شهدتها الأسهم الأمريكية مع عودة التداولات في «وول ستريت» بعد عطلة عيد الشكر.

وكانت أكبر عملة مشفرة قد ارتفعت في وقت سابق بما يصل إلى 2.3%، متجاوزة مستوى 62 ألف دولار، قبل أن تعكس اتجاهها وتهبط إلى أدنى مستوى خلال 24 ساعة عند نحو 58760 دولاراً، بالتزامن مع افتتاح أسواق الأسهم في نيويورك.



ضغوط بيع



وجرى تداولها لاحقاً قرب 59900 دولار، رغم صعود مؤشر «إس آند بي 500» 1.6%. وتراجعت عملات مشفرة أخرى أيضاً. وكان هذا التباين لافتاً بشكل خاص، بالنظر إلى أن بتكوين كانت قد ارتفعت بالتزامن مع العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية في وقت سابق من اليوم، قبل أن تتعرض لضغوط بيع متجددة فور افتتاح أسواق الأسهم.



أسوأ أداء شهري



وواجهت العملات المشفرة صعوبات في تحقيق أداء إيجابي خلال الأسابيع الأخيرة، وتتجه بتكوين نحو تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من أربع سنوات. وانخفضت العملة بنحو 23% خلال نوفمبر، متأثرة بتراجع ثقة المستثمرين عقب سلسلة من عمليات الاختراق الكبرى في قطاع العملات المشفرة، وتصاعد حالة عدم اليقين التنظيمي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.



تآكل هوامش الأرباح



وشهد كبار حائزي بتكوين تآكل معظم هوامش أرباحهم غير المحققة خلال موجة الهبوط الأخيرة، ما يقربهم من إنهاء العام بخسائر. وذكرت «كريبتو كوانت» في مذكرة، أن متوسط هامش الربح غير المحقق للمحافظ التي تحتفظ بما يتراوح بين 1000 و10 آلاف وحدة بتكوين يبلغ 5.7% خلال الربع الجاري، وهو أدنى مستوى في عام 2026، وانخفاض حاد مقارنة بهامش بلغ 33.9% في أواخر سبتمبر الماضي.